Мужская сборная России по волейболу сыграет против сборной Нидерландов матч в рамках группового этапа чемпионата Европы по волейболу 2021 года.

Игра состоится на площадке арены «Тампере Айс» в городе Тампере, Финляндия. Начало встречи назначено на 17:30 по московскому времени.

На этом турнире сборная России стартовала с поражения от команды Турции. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу волейболистов из Турции.

Команда Нидерландов успела одержать на турнире уже две победы: над сборными Испании и Северной Македонии. За эти два матча голландские волейболисты не отдали соперникам ни одного сета (обе победы разгромные со счетом 3:0). Также в группе присутствует сборная Финляндии.

В августе 2021 года российские волейболисты стали серебряными призерами Олимпиады в Токио.