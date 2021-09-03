Молодёжная сборная России по футболу уступила сборной Испании в стартовом матче отборочного турнира на молодёжный чемпионат Европы по футболу 2023 года.

Игра прошла на стадионе «Франсиско де ла Эра» в городе Альмендралехо, Испания. Счет в матче 4:1 в пользу испанских футболистов.

Счет в игре открыла сборная России уже на 9-й минуте встречи. В составе команды отличился Гамид Агаларов. Спустя три минуты испанцы отыгрались благодаря голу Фера Ниньо.

Во втором тайме уже забивали только испанские футболисты. Дубль в ворота сборной России оформил Йереми Пино, еще один гол на свой счет записал Фер Ниньо.

Следующий матч молодежная сборная России проведет против команды Мальты 7 сентября. Игра пройдет на «Арене Химки» в Химках.