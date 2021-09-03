Главные новости с футбольных полей, катков и теннисных кортов — в традиционном дайджесте от Nevasport за 3 сентября:

Россия проиграла Испании в стартовом матче отбора на молодежный Евро-2023

Молодёжная сборная России по футболу уступила сборной Испании в стартовом матче отборочного турнира на молодёжный чемпионат Европы по футболу 2023 года. Игра прошла на стадионе «Франсиско де ла Эра» в городе Альмендралехо, Испания. Счет в матче 4:1 в пользу испанских футболистов. В составе сборной России отличился Гамид Агаларов, за Испанию по дублю сделали Йереми Пино и Фер Ниньо.

Мухортова/Евгеньев выиграли этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Кошице

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выиграли этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в словацком Кошице. Фигуристы СШОР «Воробьевы Горы» прошли короткую и произвольную программу без серьёзных ошибок и набрали за свое выступление 171,99 балла. Второе место — у фигуристов из Грузии Карины Сафиной и Луки Берулавы. Они набрали в сумме за два проката 168.26 балла. Третье место у Полины Костюкович и Алексея Брюханова.

Ученик Плющенко Сарновский выиграл третий этап серии Гран-при среди юниоров в Кошице

Российский фигурист, ученик академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский выиграл третий этап серии Гран-при по фигурному катанию. В общей сумме он набрал более 215 балла. Второе место занял еще один российский фигурист Илья Яблоков. Он сделал ряд ошибок в произвольной программе и набрал в сумме за два проката 207.39 балла. Третье место у американца Уильяма Энниса.

«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» и вышел в финал Кубка Кондрашина и Белова

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл «Нижний Новгород» в рамках предсезонного турнира «Кубок Кондрашина и Белова». Игра прошла на арене СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 95:69 в пользу команды Хавьера Паскуаля. Эта победа позволила петербуржцам выйти в финал соревнований.

Медведев вышел в 4-й круг US Open, обыграв испанца Андухара

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису, обыграв представителя Испании Пабло Андухара. Игра прошла на стадионе Луи Армстронга в теннисном центре Билли Джин Кинг. Теннисисты провели на корте 1 час и 57 минут. Счет по сетам в матче 6:0, 6:4, 6:3 в пользу россиянина.