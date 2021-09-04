Греческий теннисист Стефанос Циципас сенсационно вылетел в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Он встречался с 18-летним испанцем Карлосом Алькарасом и потерпел поражение в пяти сетах со счетом 3:6, 6:4, 6:7 (2:7), 6:0, 6:7 (5:7).

Спортсмены провели на корте 4 часа 11 минут. За это время Циципас 15 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 из 17 брейк-пойнтов. Алькарас записал на свой счет два эйса, дважды ошибся на подаче и сделал шесть брейков.

Следующим соперником Алькараса станет 32-летний немец Петер Гоевчик, занимающий 141-е место в рейтинге АТР.

Напомним, действующим чемпионом US Open является австриец Доминик Тим. Он пропускает нынешний турнир из-за травмы.