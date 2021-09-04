В Кошице (Словакия) продолжается этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 4 сентября, состоится произвольный танец, начало запланировано на 11:30 по московскому времени.

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Ритмический танец состоялся днем ранее, 3 сентября. В лидеры вышли россияне Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, набравшие 64,84 балла. Второе место занимают канадцы Натали Д’Алессандро/Брюс Уодделл (64,48), третье — россияне София Тютюнина и Игорь Шустицкий (63,10).

Еще один российский дуэт Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин располагается на шестом месте, а Екатерина Рыбакова/Илья Махноносов — седьмые.