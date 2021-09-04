Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обязан пройти пятидневный карантин после прибытия в Манчестер.

По информации Manchester Evening News, клуб обратился в британское Правительство с просьбой сделать исключение для португальца, но получил отказ.

Напомним, Роналду прибыл в Великобританию в четверг, 2 сентября. До этого он находился в расположении сборной Португалии. Из-за перебора желтых карточек игрок пропустит следующий матч национальной команды.

Как только футболист прибыл в Манчестер, клуб объявил, что он будет выступать под седьмым номером. До этого под этим номером играл уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, на футболке которого теперь будет стоять число 21.