Полузащитник «Зенита» Клаудиньо объявил, что вернулся в Санкт-Петербург из расположения сборной Бразилии.

«Всегда на позитиве», — написал игрок на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фото из Петербурга.

Напомним, «Зенит» отозвал Клаудиньо и Малкома из сборной Бразилии в связи с тем, что страны Южной Америки входят в красную ковидную зону. Игроки рисковали пропустить матч Лиги чемпионов с «Челси», поскольку по законам Великобритании должны бы были пройти карантин.

Однако сборная Бразилии осталась недовольна решением «Зенита» и подала жалобу в ФИФА. Возможно, футболисты получат отстранение на пять дней — в таком случае им всё равно придется пропустить игру с «Челси».