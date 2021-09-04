Японская теннисистка Наоми Осака объявила о приостановке карьеры после вылета с Открытого чемпионата США.

В третьем круге действующая победительница турнира сенсационно проиграла 73-й ракетке мира Лейле Фернандес из Канады. Игра завершилась со счетом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6. После этого Осака заявила, что на данный момент пытается понять, чем хочет заниматься дальше.

«Честно говоря, я не знаю, когда проведу свой следующий матч. Думаю, я сделаю перерыв в карьере на некоторое время. В последнее время, когда я выигрываю, я не чувствую себя счастливой. Я больше испытываю облегчение. А когда я проигрываю, мне очень грустно», — сказала Осака на пресс-конференции и расплакалась.

Напомним, на данный момент Осака занимает третье место в рейтинге WTA.