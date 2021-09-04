Никита Мазепин с командой на трассе в Зандворте. Фото: инстаграм "Хааса"

Никита Мазепин с командой на трассе в Зандворте. Фото: инстаграм "Хааса"

Российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», подвел итог двух тренировок на Гран-при Нидерландов.

«Было гораздо веселее, чем я ожидал. Когда я впервые проехал бэнкинг в последнем повороте, мое тело испытало нечто совершенно новое – было круто! Разумеется, в болиде «Формулы-1» ощущения особенные», — цитирует Мазепина пресс-служба команды.

По словам россиянина, первый день гоночного уик-энда получился трудным. В утренней сессии он был очень доволен болидом, но после внесенных изменений машина повела себя не так, как рассчитывала команда.

«Мы извлекли много уроков и с нетерпением ждем третью тренировку», – заявил Мазепин.

Напомним, третья свободная практика состоится сегодня, 4 сентября, в 13:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.