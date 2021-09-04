Мужская сборная России по волейболу сыграет с командой Нидерландов во втором туре чемпионата Европы. Матч будет проходить в Тампере (Финляндия) сегодня, 4 сентября, и начнется в 17:30 по московскому времени.

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Команды встретятся на арене «Тампере Айс». Россияне начали турнир с неожиданного поражения от Турции, а сборная Нидерландов одержала уже две победы — над Испанией и Северной Македонией. Обе встречи завершились со счетом 3:0.

Напомним, в августе 2021 года сборная России под руководством Туомаса Саммельвуо завоевала серебряные медали Олимпийских игр, в финале проиграв Франции. После этого руководство Всероссийской федерации волейбола объявило, что, скорее всего, продлит контракт с тренером.