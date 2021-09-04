Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего матча Кипр — Россия в отборе на чемпионат мира-2022.

Павлюченко отметил, что киприоты хоть и идут на последнем месте в группе, но имеют 4 очка, заработанные в матчах со Словенией и Словакией. Чтобы вернуться в борьбу, команде достаточно одержать одну победу, но разгромное поражение от Мальты уже делает этот сбор провальным, считает футболист.

«На мой взгляд, хозяевам поля сегодня не удастся заработать очки, всё-таки класс команды не позволяет претендовать на Чемпионат мира. В прошлом туре они показали отвратительную игру и уступили. Россияне демонстрируют неплохую игру после смены тренерского штаба, так что ничья в противостоянии с Хорватией (0:0) вполне заслужена — шансы на попадание в основную стадию великолепные», — приводит слова Павлюченко «Всё про спорт».

Матч состоится сегодня, 4 сентября, в Никосии и начнется в 19:00 по московскому времени.

После четырех туров Россия занимает второе место в группе Н, имея в своем активе 7 очков. Кипр с 4 баллами — последний.