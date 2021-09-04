Сборная Кипра по футболу в полном составе готовится к матчу с Россией в отборе на чемпионат мира-2022. Все футболисты, вызванные на сентябрьский сбор, готовы к игре.

Исключение составляет лишь защитник Константинос Сотириу, который получил красную карточку в предыдущей встрече с Мальтой (0:3).

У российской команды потерь значительно больше. Сегодня не сыграют защитник Марио Фернандес и полузащитник Алексей Ионов, получившие повреждения. До этого расположение сборной России покинули Даниил Фомин, Сергей Петров, Дмитрий Чистяков и Станислав Магкеев. Из-за травмы колена пропускает встречи защитник Сергей Терехов. Кроме того, на длительный срок выбыл постоянный игрок национальной команды Магомед Оздоев.

Матч состоится сегодня, 4 сентября, в Никосии и начнется в 19:00 по московскому времени.

После четырех туров Россия занимает второе место в группе Н, имея в своем активе 7 очков. Кипр с 4 баллами — последний.