ЦСКА хотел продать полузащитника Николу Влашича «Зениту» в летнее трансферное окно.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, прошлым летом «Зенит» предлагал за хорвата 35 миллионов евро, но ЦСКА не отпустил игрока. Нынешним летом сложилась обратная ситуация: москвичи сами обратились к «Зениту» с предложением трансфера, но петербургский клуб ответил отказом.

Напомним, 31 августа Влашич подписал пятилетний контракт с английским «Вест Хэмом». 23-летний футболист дебютирует за свою новую команду после паузы на матчи сборных.

Влашич защищал цвета ЦСКА с 2018 года. Сначала он перешел из «Эвертона» на правах аренды, затем «армейцы» осуществили полноценный трансфер. В 108 матчах за российский клуб хорват забил 33 мяча и отдал 21 голевую передачу.