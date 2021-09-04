Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов, завоевавший две золотые медали Паралимпийских игр в Токио, прокомментировал отказ украинца Игоря Цветова делать совместное фото на пьедестале.

«Как отреагировал? Да никак — это его дело. У меня тогда получилась прекрасная фотография с Артемом, так что я рад, и сейчас повторили еще одну фотографию. Он сказал: «Это любовь к родине», у него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями», — цитирует Сафронова ТАСС.

Напомним, Цветов уже два раза отказался фотографироваться с россиянами на церемонии награждения, аргументируя это уважением к Украине.

Первый инцидент произошел после забега на 100 метров, где медали завоевали Сафронов, Цветов и еще один россиянин Артем Калашян. Второй раз спортсмены в том же составе поднялись на подиум после забега на 200 м, украинец вновь отказался от совместного фото.