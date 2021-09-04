В Кошице (Словакия) продолжается юниорский этап Гран-при по фигурному катанию. В 11:30 по московскому времени стартовал произвольный танец.

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Российские фигуристы начнут выступление со второй разминки. Под 9-м номером на лед выйдут Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, ставшие седьмые в ритм-танце. Сразу после них свою программу покажут Маргарита Свистунова и Дмитрий Студеникин.

Ещё две российские пары выступят в заключительной группе участников. Софья Тютюнина и Игорь Шустицкий, занимающие третье место, получили 13-й стартовый номер. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, выигравшие ритм-танец, будут кататься последними.