В России на субботу, 4 сентября, выявлено 18 780 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 6 993 954.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 796 человек. 18 737 граждан выписаны по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 180,4 млн тестов. 186 407 жителей страны скончалось от коронавируса, еще 6 255 475 человек успешно преодолели болезнь.

Наибольший прирост заболеваемости вновь зафиксирован в Москве — 1549 человек. В Санкт-Петербурге выявлено 1494 новых случаев заражения, в Московской области — 756.