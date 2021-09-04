Ярославский «Локомотив» на своем льду примет петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить на «Арене-2000» сегодня, 4 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Обе команды начали новый сезон КХЛ с побед. Подопечные Валерия Брагина на выезде обыграли череповецкую «Северсталь» (3:2), уступая со счетом 1:2 по ходу встречи. «Локомотив» в первом туре одолел рижское «Динамо» (3:2).

В прошлом сезоне команды четыре раза встречались друг с другом в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Две встречи завершились домашними победами СКА (4:2, 3:2 ОТ), две — победами «Локомотива» в Ярославле (4:1, 2:1).