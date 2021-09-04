Папарацци сфотографировали бывшую российскую теннисистку Марию Шарапову в Венеции, где она отдыхает со своим женихом Александром Гилксом.

Снимки опубликовал британский таблоид The Sun, на них Шарапова предстала в черном бикини.

Напомним, в середине декабря Шарапова объявила о своей помолвке с Гилксом, бизнесменом из Великобритании.

Спортсменка завершила карьеру в феврале 2020 года. Шарапова — экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде в 2004—2014 годах, одна из десяти женщин в истории, кто обладает «карьерным шлемом» .