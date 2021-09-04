Российская фигуристка Вероника Жилина планирует исполнить четыре элемента ультра-си в произвольной программе на этапе юниорской серии Гран-при в Кошице (Словакия).

В заявку Жилиной, опубликованную на официальном сайте ISU, включены тройной аксель, четверной сальхов и два четверных тулупа — сольный и в каскаде с двойным.

Напомним, после короткой программы Жилина занимает второе место, уступая своей соотечественнице Софье Муравьевой менее одного балла. Обе спортсменки тренируются под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. До мая 2020 года Жилина занималась в «Хрустальном».

Произвольная программа в Кошице состоится сегодня, 4 сентября, и начнется в 14:20 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.