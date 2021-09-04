Все российские фигуристки, выступающие на юниорском этапе Гран-при в Кошице (Словакия), намерены исполнить элементы ультра-си в произвольной программе.

Самая сильная заявка у Вероники Жилиной: она планирует прыгнуть тройной аксель, четверной сальхов и два четверных тулупа — сольный и в каскаде с двойным. Софья Муравьева включила в заявку четверной сальхов, Аделина Петросян и Мария Захарова — четверной тулуп.

Напомним, россиянки уверенно выиграли короткую программу в Кошице. Первые два места заняли Муравьева и Жилина, тренирующиеся под руководством Евгения Плющенко. Петросян из группы Этери Тутберидзе — третья, ученица Анны Царевой Захарова — четвертая.

Произвольная программа состоится сегодня, 4 сентября, и начнется в 14:20 мск.