Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча с Кипром в отборе на чемпионат мира-2022.

По мнению Мостового, сборная Кипра представляет собой слаженный коллектив, который, несмотря на отсутствие звездных игроков, может похвастаться командным духом и хорошим тренером. Что касается сборной России, ничья в матче с хорватами оставляет команде шансы на выход в плей-офф, считает эксперт.

«От первого матча с новым наставником ждали большего, но тот факт, что сборная не проиграла, уже можно считать успешным дебютом. В этой игре соперник позволяет надеяться на успех и важные три очка для сборной России», — приводит слова Мостового «Всё про спорт».

Эксперт добавил, что ожидает от России победы с сухим счетом, в противном случае команде просто нечего делать на ЧМ-2022 в Катаре.

Матч состоится сегодня, 4 сентября, в Никосии и начнется в 19:00 по московскому времени.

После четырех туров Россия занимает второе место в группе Н, имея в своем активе 7 очков. Кипр с 4 баллами — последний.