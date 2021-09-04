Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал обвинения в свой адрес за то, что его туалетные перерывы во время матчей длится слишком долго.

Спортсмен подчеркнул, что взять туалетную паузу может любой игрок. По словам Циципаса, он мог бы сократить свои перерывы, если бы в регламенте существовало ограничение по времени, но на данный момент таких правил нет.

«Во время паузы я просто меняю мокрую одежду на сухую, потому что это очень важно. Вы знаете, игроки которые тратят на перерывы очень много времени мне тоже не нравятся. Кто-то вообще тратит по 35 секунд на подачи, я охлаждаюсь и не чувствую свою игру. Но я не жалуюсь, я принимаю это», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Напомним, Циципас сенсационно вылетел с US Open, проиграв 18-летнему испанцу Карлосу Алькарасу.