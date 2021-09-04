Сборная Кипра по футболу примет Россию в пятом туре отборочного турнира ЧМ-2022. Игра будет проходить в Никосии на стадионе «ГСП» сегодня, 4 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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После четырех туров Россия занимает второе место в группе Н, имея в своем активе 7 очков. Кипр с 4 баллами — последний.

В прошлом матче подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со сборной Хорватии — 0:0. Встреча стала для тренера дебютной у руля команды. Команда Кипра потерпела разгромное поражение от Мальты — 0:3.

В сегодняшнем матче не примут участие защитник Марио Фернандес и Алексей Ионов, у них диагностированы повреждения. Также из-за болей в спине расположение российской команды покинул Даниил Фомин.