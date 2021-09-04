Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен может потерять позиции на стартовой решетке Гран-при Нидерландов.

Как сообщает журналист Альберт Фабрега, гонщика вызвали к стюардам для объяснения инцидента, произошедшего в ходе второй свободной практики в Зандворте. Ферстаппен совершил обгон в тот момент, когда на трассе появились красные флаги из-за остановки Льюиса Хэмилтона, у которого заглох мотор.

Если стюарды примут решение оштрафовать гонщика, он потеряет позиции на старте воскресной гонки.

Напомним, сегодня, 4 сентября, в 13:00 мск состоится третья свободная практика, затем пилоты проведут квалификацию. Завтрашняя гонка должна стартовать в 16:00.

На данный момент Ферстаппен занимает второе место в зачете пилотов, уступая Хэмилтону три очка.