В Зандворте (Нидерланды) продолжается 13-й этап Гран-при Формулы-1. В 13:00 по московскому времени стартовала третья свободная практика.

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Первые тренировки состоялись днем ранее, в пятницу. В утренней сессии лучшее время показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. В вечернем заезде у него отказал двигатель, с лучшим результатом тренировку провели пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Перед третьей практикой в команде «Альфа Ромео» произошла замена: вместо Кими Райкконена уик-энд продолжит резервный пилот Роберт Кубица, так как финн сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован.