Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин поделился ожиданиями от игры российского нападающего Василия Подколзина.

«Надеюсь, что он сможет сыграть столько минут, сколько хочет сам и сколько хотим мы», — приводит слова Грина Sportsnet.

Напомним, 30 мая стало известно, что «Кэнакс» подписал контракт с 19-летним россиянином. Подколзин заключил трехлетний контракт новичка на максимальную сумму.

В минувшем сезоне КХЛ 19-летний форвард отыграл 35 матчей за СКА в регулярном чемпионате. Он забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач, заработав показатель полезности «+6». В плей-офф Подколзин провел 16 встреч, в которых тоже заработал 11 (6+5) очков при показателе полезности «+2».