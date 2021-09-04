Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Кипром в отборе на чемпионат мира-2022.

По мнению специалиста, главное — избежать недооценки соперника. Если у команды будет высокий уровень мотивации и понимания целей, то решить поставленные задачи будет проще.

«Конечно, по фамилиям игроков, мы имеем преимущество над Кипром. Задача Карпина – мотивация и выстраивание командной игры. Сегодня, как никогда, жду победы. В матчах с Кипром и Мальтой очки нам отдавать нельзя. Потом будет гораздо сложнее в остальных матчах», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

Матч состоится сегодня, 4 сентября, в Никосии и начнется в 19:00 по московскому времени.

После четырех туров Россия занимает второе место в группе Н, имея в своем активе 7 очков. Кипр с 4 баллами — последний.