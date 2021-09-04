Российские арбитры будут работать на хоккейном турнире в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине (Китай).

Как сообщает «Спорт-Экспресс», обслуживать встречи олимпийского турнира будут не только арбитры из НХЛ. Между ИИХФ и североамериканской лигу существует договоренность о делении квот на судей. В данный момент в шорт-лист включены несколько главных арбитров и несколько лайнсменов из КХЛ.

Напомним, зимние Олимпийские игры будут проходить в Пекине в период с 4 по 20 февраля.

Накануне было принято официальное решение о том, что НХЛ опустит своих игроков на Олимпиаду. На прошлых Играх в Пхенчхане в 2018 году хоккеистов из команд НХЛ не было.