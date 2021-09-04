На этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Кошице (Словакия) завершились соревнования в танцах на льду. Победу одержали канадцы Натали Д’Алессандро и Брюс Уодделл, набравшие 163,04 балла по сумме двух программ.

Россияне Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, лидировавшие после ритмического танца, опустились на второе место с результатом 160,72 балла. Замкнули тройку призеров София Тютюнина и Игорь Шустицкий (155,98), также представляющие Россию.

Россияне Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (148,98) заняли пятое место, Маргарита Свистунова и Дмитрий Студеникин (147,10) — шестое.

Сегодня, 4 августа, в Кошице состоится произвольная программа у девушек, начало запланировано на 14:20 мск. Россию представят Софья Муравьева, Вероника Жилина, Аделия Петросян и Мария Захарова.