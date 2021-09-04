В Зандворте (Нидерланды) в рамках 13-го этапа Гран-при Формулы-1 завершилась третья свободная практика. Лучшее время показал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Со вторым результатом финишировал Валттери Боттас из «Мерседес», третьим стал его напарник Льюис Хэмилтон. Россиянин Никита Мазепин на «Хаасе» показал 18-е врем, его партнер по команде Мик Шумахер — 20-е. Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс разбил болид, врезавшись в отбойник при входе на бэнкинг.

Сегодня, 4 сентября, состоится квалификация, по итогам которой пилоты узнают свои позиции на стартовой решетке завтрашней гонки. Начало — в 16:00 по московскому времени.

В команде «Альфа Ромео» произошла замена: польский гонщик Роберт Кубица занял место Кими Райкконена, который сдал положительный тест на коронавирус.