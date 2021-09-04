В Кошице (Словакия) подходит к концу юниорский этап Гран-при по фигурному катанию. Последний комплект медалей будет разыгран между девушками, их произвольная программа стартовала в 14:20 по московскому времени.

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За Россию будут выступать четыре спортсменки, все они попали в заключительную, сильнейшую разминку. Под 24-м номером на лед выйдет Мария Захарова, ставшая третьей в короткой программе. Сразу после нее выступит Аделия Петросян, затем свои программы исполнят Вероника Жилина и Софья Муравьева.

Напомним, что все россиянки запланировали исполнение элементов ультра-си. Самая сложная заявка у Жилиной: тройной аксель, четверной сальхов и два четверных тулупа — сольный и в каскаде. Муравьева планирует прыгнуть четверной сальхов, в заявке у Захаровой и Петросян — тулупы.