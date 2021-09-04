Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам пропустит предстоящий чемпионат мира.

«По профессиональным соображениям мы решили не участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике в этом году», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Израильской федерации гимнастики.

Напомним, чемпионат мира будет проходить в период с 18 по 24 октября в Китакюсю (Япония).

А августе израильтянка Ашрам сенсационно выиграла летние Олимпийские игры в Токио, обойдя россиянку Дину Аверину, которая считалась главным фаворитом соревнований. Результаты личного многоборья вызвали общественный резонанс, поскольку Ашрам допустила потерю предмета в упражнении с лентой, что является грубой ошибкой.