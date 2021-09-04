Полузащитник «Милана» Саму Кастильехо может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Информацию об этом подтвердил спортивный директор «россонери» Фредерик Массара.

«Интерес от ЦСКА действительно есть. Больше пока сказать не могу», — приводит слова функционера Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА начал переговоры с «Миланом» об аренде 26-летнего испанского игрока. В договоре может быть прописана опция выкупа футболиста за 8-10 миллионов евро. Источники утверждают, что Кастильехо уже делают российскую визу, чтобы он приехал в Москву 7 сентября — в последний день перед закрытием трансферного окна.

Кастильехо защищает цвета «Милана» с лета 2018 года, до этого он выступал за «Вильярреал». В прошлом сезоне полузащитник отыграл 43 матча за клуб, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.