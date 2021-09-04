В Зандворте (Нидерланды) проходит 13-й этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 4 сентября, состоится квалификация, начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

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Ранее состоялись три сессии свободных заездов. В первой лучшее время показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, во второй — Шарль Леклер из «Феррари», в третьей — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Перед третьей практикой в команде «Альфа Ромео» произошла замена: вместо Кими Райкконена уик-энд продолжит резервный пилот Роберт Кубица, так как финн сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован.