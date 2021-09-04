Бывший голкипер сборной Кипра Урко Пардо признался, что до сих пор хранит футболку российского форварда Артема Дзюбы, полученную два года назад.

Пардо иронично отметил, что у обеих команд сменились главные тренеры, и новые наставники не вызвали их с Дзюбой на матчи отбора на ЧМ-2022.

«Такова жизнь. Почему я считаю Дзюбу великим игроком? Всё просто: он очень хорош с мячом, но при этом огромного роста. Очень сложно найти в мире таких игроков, которые были бы похожи на него», — приводит слова Пардо «Чемпионат».

Матч состоится сегодня, 4 сентября, в Никосии и начнется в 19:00 по московскому времени.

После четырех туров Россия занимает второе место в группе Н, имея в своем активе 7 очков. Кипр с 4 баллами — последний.