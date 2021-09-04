Мужская сборная России по волейболу сидя завоевала серебряные медали Паралимпийских игр в Токио (Япония).

В финальном матче российская команда потерпела поражение от Ирана со счетом 1:3 (21:25, 14:25, 25:19, 17:25). Самым результативным игроком в составе сборной России стал Виктор Миленин, принесший команде 30 очков.

Бронзовые медали завоевала сборная Боснии и Герцеговины, обыгравшая Бразилию в матче за третье место.

На данный момент команда Паралимпийского комитета России занимает третье место в медальном зачете Игр, имея в своем активе 117 медалей: 36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых.