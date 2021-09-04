Российский теннисист Даниил Медведев встретится с британцем Дэниелом Эвансом в 1/8 финала Открытого чемпионата США. Игра будет проходить в Нью-Йорке сегодня, 5 сентября, и начнется не ранее 18:00 по московскому времени.

В прошлом матче Медведев, получивший второй номер посева, без проблем одолел испанца Пабло Андухара. До этого он обыграл Ришара Гаске и Доминика Кёпфера. В трех матчах россиянин не отдал соперникам ни сета.

Эванс в третьем круге оказался сильнее австралийца Алексея Попырина, их встреча длилась более четырех часов и завершилась на тай-брейке в пятом сете.

Напомним, действующим чемпионом US Open является австриец Доминик Тим, который не приехал защищать титул из-за травмы.