Сборная России поднялась на третье место медального зачета Паралимпийских игр в Токио (Япония). Сегодня, 4 сентября, российские спортсмены обошли команду США по числу золотых медалей.

На данный момент в активе команды Паралимпийского комитета России 117 наград: 36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых. Первое место занимает сборная Китая (91-53-50), вторую строчку занимает Великобритания (40-38-43).

Команда США опустилась на четвертое место, в ее активе 35 золотых, 36 серебряных и 28 бронзовых медалей.

Отметим, что российская команда повторила свой лучший результат по числу золотых медалей. На Паралимпиаде в Лондоне-2012 россияне также завоевали 36 наград высшей пробы, что стало самым большим достижением в истории команды.

Паралимпийские игры в Токио завершатся в воскресенье, 5 сентября.