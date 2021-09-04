Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо не поможет сборной Англии в матче с Андоррой в отборе на чемпионат мира-2022.

Как сообщает пресс-служба «МЮ», 22-летний футболист получил травму колена на тренировке. Повреждение не позволит ему сыграть в ближайшем матче, поэтому сборная приняла решение вернуть его в расположение клуба.

Из-за данного повреждения Санчо не попал в заявку на матч 4-го тура против Венгрии, который завершился со счетом 4:0. Игра с Андоррой состоится завтра, 5 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

После четырех туров сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы I, имея в своем активе 12 очков.