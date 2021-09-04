В московском «Спартаке» прокомментировали слухи о том, что главный тренер Руй Витория может в скором времени покинуть команду.

«А разве кто-то в клубе разве говорил, что Руй уходит? Он пользуется полной поддержкой руководства. Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации», — цитирует представителя пресс-службы клуба «Чемпионат».

Напомним, ранее сообщалось, что Витория может покинуть «Спартак», если клуб сможет в короткие сроки найти ему достойную замену.

Португальский специалист возглавил команду после ухода Доменико Тедеско в мае 2021 года. Сейчас «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ с 7 очками после шести туров. Кроем того, клуб вылетел из квалификации Лиги чемпионов, не забив ни одного мяча.