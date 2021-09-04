На автодроме «Кольцо Зандворт» в Нидерландах стартовала квалификация 13-го этапа Гран-при Формулы-1. Сессия началась в 16:00 по московскому времени.

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Ранее состоялись три сессии свободных заездов. В первой лучшее время показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, во второй — Шарль Леклер из «Феррари», в третьей — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Перед третьей практикой в команде «Альфа Ромео» произошла замена: вместо Кими Райкконена уик-энд продолжил резервный пилот Роберт Кубица, так как финн сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован.

Гонка в Зандворте будет проходить завтра, 5 сентября, старт запланирован на 16:00 мск.