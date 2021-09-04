Нападающий Радамель Фалькао вернулся в Испанию. Как сообщает официальный сайт мадридского «Райо Вальекано», 35-летний колумбиец заключил с клубом контракт сроком на один сезон.

Последние два сезона Фалькао выступал за «Галатасарай», но покинул клуб из-за изменения финансовой стратегии стамбульцев. В составе «Галатасарая» он провёл 43 матча, забил 20 мячей и отдал 3 голевых паса.

«Райо Вальекано» после трёх туров ла лиги имеет в активе три очка: команда уступила «Севилье» (0:3) и «Реал Сосьедад» (0:1) и победила «Гранаду» (4:0).

До перехода в «Галатасарай» Фалькао выступал за родной «Лансерос Бояка», аргентинский «Ривер Плейт», португальский «Порту», испанский «Атлетико», французский «Монако» и английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси».