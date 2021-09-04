В преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Кипр — Россия рассказываем об истории противостояния этих сборных.

Это шестая встреча России и Кипра в истории. В пяти предыдущих россияне одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.

Лучшими бомбардирами в противостоянии России и Кипра являются защитник Юрий Никифоров и нынешний хавбек сборной Денис Черышев. Оба сделали по дублю в матчах 1996 и 2019 года соответственно.

Первая встреча России с Кипром произошла 1 сентября 1996 года и стала первым официальным матчем под руководством Бориса Игнатьева. Россияне уверенно победили со счётом 4:0. В воротах сборной играл её будущий главный тренер Станислав Черчесов, а с капитанской повязкой команду на поле вывел Виктор Онопко, который сейчас входит в штаб Валерия Карпина.

Единственная потеря очков с Кипром у России случилась в марте 1997 года. В выездном отборочном матче чемпионата мира-1998 подопечные Бориса Игнатьева сыграли вничью – 1:1.

Игра позднее обрела скандальный статус. Нынешнего главного тренера сборной Валерия Карпина и его будущего партнера по «Сельте» Александра Мостового после игры не вызывали в сборную целых полтора года – при Игнатьеве два хавбека больше не играли и вернулись лишь при Анатолии Бышовце летом 1998-го. В концовке встречи Мостовой упустил стопроцентный момент, Карпин также провёл встречу не лучшим образом. Ходили даже слухи о якобы «сдаче» матча.

В результате та ничья аукнулась сборной в конце отбора. Команда без Мостового и Карпина уступила в скандальной игре Болгарии (0:1), когда арбитр Вацлав Крондл не поставил от трёх до пяти пенальти в ворота болгаров, заняла второе место в группе, а в стыках уступила Италии (1:1, 1:2). Всего этого можно было избежать в случае победы на Кипре.

В матчах со сборной Кипра в сборной России дебютировали восемь футболистов. В 1996 году (4:0) первую игру за национальную команду провёл Анатолий Канищев, в 2019-м (5:0) – Зелимхан Бакаев и Вячеслав Караваев. В 2003 году (1:0) во время товарищеского турнира на Кипре тогдашний тренер россиян Валерий Газзаев проверял ближайший резерв. На поле дебютировали сразу шесть футболистов – вратари Валерий Чижов и Вениамин Мандрыкин, защитники Алексей Березуцкий и Денис Евсиков и нападающий Дмитрий Кириченко.

Игра с Кипром 2003 года стала для голкипера Валерия Чижова единственной в составе национальной команды. Он отыграл один тайм на ноль и остаётся единственным голкипером сборной, который не пропустил ни одного мяча в официальных матчах.

Матч с Кипром в 2003 году стал полуфиналом международного турнира Кипрской ассоциации футбола. Единственный мяч в той встрече провёл Дмитрий Хохлов. Сборная России вышла в финал и в итоге выиграла турнир, победив в финале Румынию 4:2.

Примечательно, что в том же матче с Кипром свою последнюю игру за сборную России провёл её нынешний главный тренер Валерий Карпин. Хавбек «Реал Сосьедад» провёл на поле 62 минуты и уступил место Ролану Гусеву.

Помимо Карпина, последнюю игру в сборной России против Кипра провели Владислав Тернавский (1996 год) и уже упомянутый вратарь Валерий Чижов (2003).

В последней на сегодняшний день игре с Кипром 13 октября 2019 года, завершившейся победой 5:0, Россия обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата Европы-2020. Из-за пандемии коронавируса сам турнир прошёл лишь полтора года спустя.

В той же встрече тогдашний капитан сборной Артём Дзюба забил свой 24-й гол за национальную команду, вплотную приблизившись ко второму месту по этому показателю, которое занимал Владимир Бесчастных (25). Позднее Дзюба обойдёт Бесчастных и повторит рекорд лидера Александра Кержакова (30).

Из участников двух игр против Кипра в 2019 году сейчас в составе сборной числятся всего 10 футболистов: Гильерме, Георгий Джикия, Роман Зобнин, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Денис Черышев и Зелимхан Бакаев. Из них только Гильерме, Джикия и Головин провели обе встречи.

Кроме того, на Кипр не полетели травмированные Марио Фернандес и Алексей Ионов. Последний стал автором единственного гола в июне 2019 года (1:0).

Матч Кипр — Россия начнётся сегодня в 19:00 по московскому времени.