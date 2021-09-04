Начался матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Локомотивом». 16-летний форвард армейцев Матвей Мичков вышел на лёд в первом звене. Вместе с ним играют Линдей Вей и Антон Бурдасов.

2 сентября Мичков провёл за основу СКА первый официальный матч — 3:2 с «Северсталью». Юниор стал лидером команды по броскам (4), а также в третьем периоде начал атаку, приведшую к победному голу. При этом Мичков в том эпизоде как раз отдал на Бурдасова, который разыграл результативную комбинацию с Веем.

Кроме того, в игре с «Локо» в КХЛ дебютирует ещё один юный форвард армейцев — 18-летний Фёдор Свечков.

Полностью состав СКА выглядит следующим образом: Самонов (Юхансон); Фантенберг — Ожиганов, Мичков — Вей — Бурдасов; Токранов — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Хуснутдинов; Кирсанов — Пыленков, Марченко — Хендемарк — Свечков; Дыбленко, Моисеев — Тимкин — Каменев, Чибриков.