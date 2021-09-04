Бывший вратарь сборной Кипра по футболу Урко Пардо рассказал о своём отношении к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе. По словам голкипера, он хранит подаренную Дзюбой футболку после матча 2019 года.

«До сих пор храню футболку Дзюбы. У нашей сборной сейчас тоже новый тренер, как и у вас. И так получилось, что Карпин не вызвал Дзюбу, а наш тренер не вызвал меня, — цитирует «Чемпионат» Пардо. — Поэтому две главные звезды последнего матча между нашими странами сегодня не сыграют, ха-ха.

Почему я считаю Дзюбу великим игроком? Он очень хорош с мячом, но при этом огромного роста. Очень сложно найти в мире таких игроков, которые были бы похожи на него».

Пардо не уточнил, о каком матче идёт речь: в 2019 году россияне провели с кипириотами две игры в отборочном турнире Евро-2020. В первой Пардо провёл на поле 90 минут, а во второй вышел на замену в концовке первого тайма. Россия дважды победила (1:0, 5:0), во второй игре Дзюба отметился голом.

Сегодня Кипр и Россия проведут матч отбора ЧМ-2022. Встреча стартует в 19:00 по московскому времени.