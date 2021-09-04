Произошло изменение в календаре автогонок класса «Формула-3». Седьмой и заключительный этап был перенесён из США в Россию. Гонки пройдут не в Остине, а в Сочи, при этом даты остались прежними — 24-26 сентября.

В те же даты на автодроме в Сочи состоятся этапы Гран-при «Формулы-1» и «Формулы-2».

В календаре «Формулы-3» остались два этапа — в Нидерландах и Сочи. После пяти этапов лидирует норвежец Деннис Хаугер (158 очков). В тройку входят австралиец Джек Дуэн (133) и датчанин Фредерик Вести (101). Россиянин Александр Смоляр занимает пятое место (92 очка).

В командном зачёте лидирует итальянская Prema Racing.