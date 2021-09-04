Официальный твиттер-аккаунт посольства Российской Федерации на Кипре посвятил сообщение сегодняшнему матчу отборочного турнира чемпионата мира по футболу между Кипром и Россией. Посольство отреагировало на вопрос аккаунта сборной, чем знаменит Кипр.

«Кипр — место рождения Афродиты/Венеры! Ждём красивой игры на родине богини красоты! Валера, верим!» — говорится в сообщении Твиттера посольства, к которому был приложен фрагмент песни исполнительницы Афродиты «Валера».

Напомним, что этим летом сборную России возглавил Валерий Карпин, которому фанаты «Спартака» в своё время уже посвящали данную композицию. Игра с Кипром станет для него первой выездной во главе национальной команды.