Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации «Гран-при Нидерландов». Его результат — 1.08,885. В тройку вошли лидер общего зачёта и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Мерседеса», а также его партнёр по команде Валттери Боттас. Они отстали от победителя на 0,038 и 0,337.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял последнее место с результатом 1.11,875, не попав во второй сегмент. Его партнёр по команде Мик Шумахер — предпоследний (1.11,378).

Примечательно, что во время второго сегмента в аварию попали сразу два гонщика «Уильямса». Сперва в гравий вылетел Джордж Расселл, а почти сразу после рестарта — Николас Латифи.

Сама гонка «Гран-при Нидерландов» состоится завтра, в воскресенье. Начало — в 16:00 по московскому времени.