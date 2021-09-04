Стали известны составы России и Кипра на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022. С первых минут на поле появятся два футболиста «Зенита» — защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Александр Ерохин.

Место в воротах россиян, как и в предыдущей встрече с Хорватией (0:0), займёт Гильерме, вместе с Караваевым четвёрку защитников составят Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Илья Самошников. Опорник Дмитрий Баринов выведет сборную на поле с капитанской повязкой. Вместе с ним в центре поля расположатся два Александра: Ерохин и Головин. По флангам выйдут Алексей Миранчук и Денис Черышев, а на острие атаки появится Фёдор Смолов. Для форварда «Локо» эта игра станет первой за национальную команду с 8 июня 2019 года.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Кипр: Неофитос — Панайотиу, Кателарис, Каро — Псалтис, Кастанос, Артиматас, Иоанну — Питтас, Папулис, Лоизу.

Запасные — Панайи, Деметрис, Гогич, Захариу, Кирияку, Авраам, Русиас, Христофи, Иоанну, Илиа, Ционис.

Россия: Гильерме — Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников — Ерохин, Баринов, Головин — Миранчук, Смолов, Черышев.

Запасные — Дюпин, Лунёв, Мухин, Осипенко, Заболотный, Бакаев, Зобнин, Сутормин, Жемалетдинов, Захарян, Тюкавин, Кузяев.

Игра на Никосии стартует в 19:00 по московскому времени.