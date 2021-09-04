Российская фигуристка Мария Захарова с падением исполнила произвольную программу на этапе юниорской серии Гран-при в Кошице (Словакия).

13-летняя спортсменка начала свое выступление с четверного тулупа, который не смогла приземлить и упала. После этого Мария чисто прыгнула двойной аксель, каскад тройной флип — двойной тулуп, тройной риттбергер, каскады тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип — тройной сальхов через ойлер, а также сольный тройной лутц.

Судьи оценили выступление россиянки на 121,29 балла. По сумме двух программ она набрала 190,33 балла и вышла на промежуточное первое место.

После Захаровой на лед выйдут еще три россиянки — Аделия Петросян, Вероника Жилина и Софья Муравьева. Все они планируют исполнять четверные прыжки.